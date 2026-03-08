Знаменитая балерина умерла в возрасте 101 года

Легендарная советская балерина Нинель Петрова умерла на 102 году жизни, сообщает в своем официальном телеграм-канале Мариинский театр.

«Сегодня, 7 марта, на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова», – пишет пресс-служба театра.

Балерина выступала в труппе Мариинского театра с 1944 по 1928 год. После прекращения выступлений она была хореграфом и преподавала в Ленинградской консерватории. Нинель Петрова исполняла партии в постановках «Спартак», «Вечная весна», «Маскарад», «Тарас Бульба», «Бахчисарайский фонтан» и других.

