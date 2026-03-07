Безруков откажется от набора курса во ВГИК из-за назначения в МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков в субботу, 7 марта, рассказал о том, что принял решение приостановить преподавательскую деятельность и не набирать новый актерский курс во ВГИКе в этом году. Он объяснил, что такой шаг продиктован необходимостью грамотно распределить главный ресурс — время.

© Вечерняя Москва

По словам актера, после назначения в МХАТ имени Горького его профессиональная нагрузка значительно возросла. Теперь ему требуется гораздо больше сил для глубокого погружения в работу с новым творческим коллективом.

Кроме того, артист подчеркнул, что его приоритетом остается Московский Губернский театр, который требует постоянного личного участия и всестороннего внимания к своим проектам.

— Не хочу писать больше, так как впереди конец сезона и целое лето, чтобы выработать стратегию. А пока — очень жду встречи с труппой, — написал Безруков в своем Telegram-канале.

6 марта министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. По ее словам, артист успешно совмещает общественную и административную деятельность с актерской работой и педагогической практикой.