Популяция воблы в Волге оказалась под угрозой исчезновения

Астраханская вобла, долгие годы являвшаяся одним из символов волжского промысла, стремительно исчезает. За последние четыре года объёмы её вылова сократились в десять раз. Главная причина — критическое снижение уровня кислорода в воде, вызванное рекордным маловодьем и аномально высоким прогревом реки, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

В Астраханском заповеднике ситуация выглядит ещё тревожнее: сегодня знаменитая рыба составляет лишь один процент от общего улова. Если оглянуться на полвека назад, показатели добычи этого подвида плотвы упали в 30 раз. В 2023 году промышленники выловили меньше 500 тонн — после этого власти ввели запрет на промысел, надеясь дать популяции шанс на восстановление.

Минувший год усугубил положение. Из-за падения глубин вода прогрелась сильнее обычного, а содержание кислорода упало до уровней, при которых рыба не может нормально размножаться. Вобла оказалась не в состоянии пройти на нерестилища. Вдобавок её экологическую нишу активно занимают другие виды, лучше переносящие новые условия.

Цены уже отреагировали на дефицит: сегодня полкило воблы стоит от тысячи рублей. Ихтиологи предупреждают: в 2026 году легальной воблы на прилавках, скорее всего, не будет вовсе. В продажу попадёт лишь несколько тонн рыбы, добытой браконьерами.