Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах россиянами

Туроператор перестал выходить на связь с застрявшими на Мальдивах туристами, сообщает РИА Новости со ссылкой на одну из туристок.

© Lenta.ru

Туристы застряли из-за отмененных рейсов в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Девушка пожаловалась, что после ЧП туроператор «просто исчез, перестал отвечать на сообщения». Туристам не предложили еду, жилье или альтернативные рейсы. Также никто не рассказал, куда обращаться за помощью, как совершать звонки и обменивать валюту.

«Единственный ответ, который мы услышали: "Помочь ничем не можем"», — сообщила туристка.

Ранее один из застрявших на мальдивском острове Мале россиян описал судьбу соотечественников фразой «мы, челядь, прослойка нижнего класса бедности, не можем вылететь».

На острове находятся около 300 россиян. Некоторые пытаются выбраться с Мальдив с пересадками через Китай, Шри-Ланку, Казахстан.