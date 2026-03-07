В Госдуме раскритиковали застрявших в Дубае россиян

Россиянам, которые отправились жить и отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), следовало помнить, что на их территории расположены две американские базы, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что авиакомпания Emirates приостановила все рейсы в Дубай и обратно до дальнейшего уведомления. Также представители авиакомпании попросили пассажиров не приезжать в аэропорт из соображений безопасности.

Депутат отметил, что в ОАЭ располагаются американские базы — авиационная «Аль-Дафра» и морская «Джебель-Али» базы — и россиянам, выбравшим в качестве инвестиций, жизни и отдыха этот регион, стоило лучше разбираться в «хитросплетениях арабских отношений с соседями». Сейчас туристам трудно выбраться из зоны конфликта, поскольку отменяются рейсы, запасов питания осталось на десять дней, недвижимость дешевеет, дополнил он, однако атаку Ирана на соседа стоило предугадать.

«А все потому, что жить и отдыхать собирались вдали от нашей Родины, бросив ее в трудный момент и поставив не на того арабского скакуна», — подчеркнул Журавлев.

В то же время депутат Светлана Журова указала, что не все россияне остались в ОАЭ из-за инвестиций и отдыха. Она отметила, что многие вынуждены были там работать, тренироваться для участия в спортивных состязаниях либо по другой причине. Парламентарий также подчеркнула, что ОАЭ всегда были российскими партнерами: налаживали стратегическое партнерство, туризм, участвовали в деловых форумах и сейчас сами оказались в затруднительном положении.

Ранее Минтранс продлил рекомендацию приостановить продажу билетов на Ближний Восток до 14 марта. Речь идет о рейсах в такие страны, как Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ.