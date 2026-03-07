Около 3,6 тысяч российских туристов застряли на Шри-Ланке

Около 3,6 тысячи российских туристов столкнулись с проблемами при вылете со Шри-Ланки. Причиной тому послужили сбои в авиасообщении, вызванные эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

© Московский Комсомолец

По данным организации, всего на острове в настоящий момент находится более 8 тысяч граждан России. Примерно половина из них — порядка 4 тысяч человек — могут вернуться домой без задержек прямыми и чартерными рейсами.

В особо сложной ситуации оказались в основном самостоятельные путешественники. Организованных туристов с пакетными турами среди застрявших насчитывается менее 800 человек. Туроператоры заявили, что берут на себя расходы по их размещению: продлевают проживание за свой счёт или переселяют в другие отели на время задержки. Остальным туристам, бронировавшим только отель, приходится оплачивать дополнительные дни самостоятельно.

Ранее власти Шри-Ланки пошли навстречу иностранцам и продлили визы на две недели всем, кто не смог своевременно покинуть страну из-за транспортного коллапса.