Посольство России сообщило, есть ли пострадавшие среди россиян в Иране

В посольстве РФ в Тегеране завили, что россиян нет среди пострадавших в ходе военного конфликта США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Собеседник агентства также отметил, что несмотря на обстрелы и бомбардировки обстановка в Тегеране остается стабильной, работают магазины и государственные учреждения.

В сообщении также говорится, что члены семей сотрудников посольства России в Иране, а также часть вспомогательного персонала и преподаватели были эвакуированы 3 марта.

До этого в Минтрансе заявили, что авиакомпании в период со 2 по 4 марта выполнили 64 рейса в Россию из ОАЭ и Омана, чтобы вывести 12, тыс. пассажиров.

В министерстве добавили, что самолеты с туристами прилетели не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Краснодар.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана жестко ответил на призывы США к капитуляции.