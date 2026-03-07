Синоптик Гидрометцентра предсказала «букетную» погоду 8 марта в Москве

Восьмого марта в столице не будет сильных осадков, способных испортить праздничные букеты. Такой прогноз дала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, сообщает РИА Новости.

Синоптик рассказала, что в праздник погода не преподнесет неприятных сюрпризов. Затяжных дождей в Москве не будет, осадки могут выпасть только местами.

«Восьмого марта осадки если и будут, то совсем небольшими, поэтому букет абсолютно не намочит, можно не переживать из-за этого», — сказала Макарова.

По ее словам, мужчины могут «смело планировать поздравления, не опасаясь за сохранность праздничных букетов».

Накануне метеорологи рассказали, что 16 регионам России весной угрожает сильное половодье из-за накопившегося снега.