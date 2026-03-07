Спрогнозировано сильное землетрясение в Сочи

Тремя днями ранее город пережил сразу три толчка подряд магнитудой до 4,8 с интервалом в пять минут – в квартирах раскачивались люстры, люди выбегали на улицы. Мэр Андрей Прошунин призывает сохранять спокойствие, но нервозность нарастает.

Старший научный сотрудник РАН Анастасия Зверева объясняет: накопившееся в земной коре напряжение не снимается одним толчком, поэтому афтершоки неизбежны. Однако тревожнее другое – по расчетам ученых, в Сочи возможны землетрясения до 7 баллов с периодичностью примерно раз в 100 лет. Последние такие события были в прошлом веке. Участившиеся за последние два года подземные толчки могут говорить о приближении большого сейсмособытия.

Раскрыто, почему землетрясение в Сочи не привело к разрушениям

При этом Зверева подчеркивает: текущая активность остается в пределах нормы, а точно спрогнозировать дату сильного землетрясения невозможно. Специалисты продолжают мониторинг, а жителям и туристам напоминают правила поведения при толчках: пригнуться, укрыться под прочной мебелью и держаться, пока не стихнет.

Напомним, что в России изменились сроки оплаты ЖКХ и выставления квитанций. Главы регионов обсудили тему здравоохранения с министром Михаилом Мурашко.