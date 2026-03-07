Россиянам рассказали о погоде в выходные

В праздничные выходные погода в России будет крайне разнородной. На юге сформируется антициклон и потеплеет до +11 градусов. На Урале прогнозируют мощное арктическое вторжение: там столбики термометров опустятся до –22 градусов, сообщили в Центре ФОБОС.

Над Южной Россией установится антициклон, осадки будут носить локальный и кратковременный характер, наиболее вероятны в субботу. В Причерноморье воздух прогреется до +6…+11 градусов, в низовьях Волги и Дона ожидается +1…+6 градусов. На Среднюю Волгу, напротив, вернется зима: в субботу снег, затем похолодание до −11…−16 градусов.

В зоне столкновения циклона и антициклона, на Северо-Западе, погода будет контрастной. На севере и востоке региона временами небольшой снег и −7…−12 градусов. На юго-западе осадки маловероятны, воздух прогреется до +1…+6 градусов.

В Центральной России большую часть периода будет немного теплее обычного: днем 0…+5 градусов. В конце выходных на востоке региона возможно понижение до 0…−5 градусов.

Жителей Урала ожидает мощное арктическое вторжение. Облачность рассеется, и дневная температура понизится с −5…−10 градусов в субботу до −17…−22 в понедельник.

В Южной Сибири, напротив, ожидаются оттепели и небольшие осадки, переходящие в дожди: днем 0…+5 градусов. Похолодание начнется только в понедельник на крайнем западе региона.

На юге Дальнего Востока установится комфортная, солнечная и сравнительно теплая погода. В Приамурье ожидается −3…−8 градусов, в Приморье −3…+2 градуса. Локально возможен снег лишь в отдельные дни на берегах Амура.

В Москве прогнозируется преимущественно без осадков, +1…+4 градуса. В Санкт-Петербурге существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +2…+5 градусов, пишут «meteovesti.ru».

