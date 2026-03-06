Ирина Безрукова высказалась о назначении экс-супруга худруком МХАТа

Ирина Безрукова прокомментировала назначение экс-мужа на новую почетную должность.

© Global look

Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТа, о чем стало известно сегодня. Артиста поздравила его бывшая жена Ирина Безрукова.

Она пообщалась с журналистами издания VOICE и высказала свое мнение о назначении экс-супруга на столь почетную и ответственную должность.

«С Сергеем Витальевичем мы пообщались в переписке, обменялись голосовыми сообщениями. Я очень рада за него и за МХАТ им. Горького, потому что, наконец-то, после разных экспериментов с труппой этого театра пришел человек, который заканчивал МХАТ и был одним из лучших его учеников», — сказала Ирина.

Она пожелала бывшему сил и выразила уверенность, что все сложится прекрасно.

Актриса была замужем за звездой «Бригады» 15 лет — с 2000 по 2015 год. Они воспитывали сына Ирины от предыдущего мужа Игоря Ливанова. Общих детей у Ирины и Сергея не было. Безруков говорил, что очень сожалеет об этом.

Однако в 2013 году появилась информация, что у артиста есть внебрачные наследники. Спустя годы звезда «Участка» это подтвердил:

«Да, у меня есть еще дети. Действительно внебрачные. Я не снимаю с себя ответственность, содержу своих старших детей с самого рождения, не обижаю их».

Также у него есть трое детей от нынешней жены Анны Матинсон.