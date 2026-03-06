Артемий Лебедев призвал Россию ввести одно изменение по примеру США

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал Россию ввести одно изменение в законодательстве. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

© Global look

По словам Лебедева, в России нужно реформировать систему наказаний. По его мнению, нарушители закона должны чаще нести финансовую ответственность, а не лишаться свободы.

«Вот ты *** [украл] тысячу рублей — хорошо, заплати 10 тысяч рублей, и все. Ты и понес наказание, и тебе в следующий раз неохота будет этим заниматься. А если ты *** тысячу рублей и тебя отправили в тюрьму, то это ни вашим ни нашим. (...) Наказание ради наказания», — порассуждал он.

По его словам, в США часто прибегают к финансовым мерам, например, отпускают обвиняемых под залог. Лебедев заявил, что в этих случаях у преступников будет меньше мотивации сбегать и нарушать закон в следующий раз, так как они потеряют крупную сумму денег.

