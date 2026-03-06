Россиянку пригласили в романтический тур во Вьетнам и бросили там без денег

© Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Российская туристка на два месяца стала бездомной во Вьетнаме после неудачного романтического тура. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

21-летняя россиянка Мария из Калининграда завязала роман с мужчиной, который был старшее ее на 17 лет. Возлюбленный пригласил девушку отметить Новый год в Начянге, Мария согласилась. Однако в Азии мужчина начал злоупотреблять алкоголем, из-за чего пара поссорилась в новогоднюю ночь. После этого новоиспеченный бойфренд бросил путешественницу в другой стране без денег и жилья.

Пострадавшая обратилась к родным, однако те не смогли собрать необходимую сумму на обратный билет. Гражданке России пришлось ночевать на улице и просить деньги на еду у русскоговорящих туристов. Уточняется, что за время скитаний девушка также просрочила визу.

В конце февраля Марию обнаружили российские волонтеры, они поместили ее в реабилитационный центр для бездомных. На данный момент россиянка должна оплатить не только посадочный талон, но и штраф с расходами на депортацию. Сбор средств для помощи продолжается. После возвращения на родину Мария хочет поступить в университет, чтобы иметь финансовую независимость и никогда повторно не оказаться в подобных обстоятельствах.

