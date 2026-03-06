Топ-менеджер Rambler&Co Анна Иванова рассказала, как ИИ помогает защищать детей от недружественного контента

Топ-менеджер Rambler&Co представила подход к созданию позитивного контента.

6 марта 2026 года в Национальном центре «Россия» в рамках X Всероссийской научно‑практической конференции «Информационная безопасность и дети» прошла секция «Создание и продвижение позитивного контента как инструмента ослабления влияния недружественных информационных атак на сознание подрастающего поколения».

Исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова рассказала о том, как медиаплатформа адаптируется к новым паттернам поведения детей и подростков в цифровой среде: длинные лонгриды превращаются в короткие тексты с эмодзи, а часть сценариев переводится в диалог с ИИ‑агентом, с которым можно просто разговаривать.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Говоря о молодежи, надо фокусно обратить внимание на скорость изменения медиаландшафта – не успели привыкнуть к формам контента в социальных сетях и мессенджерах, молодежь уже в ИИ-приложениях. Залог успеха в сотрудничестве бизнеса, государства и общественных организаций с целью достичь синергии действий по подаче материалов об информационной грамотности детей и подростков».

Отдельно Анна Иванова подчеркнула важность интеграции экспертных материалов в ИИ‑модели, с которыми дети взаимодействуют каждый день. По ее словам, бизнес способен быстро развивать технологические решения и интерфейсы, но фундаментальное содержание – методические материалы, образовательные программы, проекты по воспитанию медиаграмотности и сохранению культурного кода – создают профильные организации и профессиональное сообщество.

В дискуссии приняли участие исполнительный продюсер дирекции интегрированных коммуникаций департамента медиакоммуникаций Движения Первых Сергей Канев, ректор Академии инновационного образования и развития, главный редактор журнала «Внешкольник» Ольга Рубцова, председатель Общественного совета при Минцифры России, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, руководитель проекта «Мастерская новых медиа» Михаил Канавцев и другие эксперты.