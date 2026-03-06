Ширвиндт улетел в ОАЭ следить за обстановкой

Михаил Ширвиндт прилетел в ОАЭ, чтобы воочию увидеть, что там происходит. Ведущий также затронул и личную тему о нем и хейтерах.

Михаил Ширвиндт отправился в Дубай на фоне напряженной политической обстановки. Ведущий рассказал, что там происходит, а заодно прошелся по своим хейтерам.

«Я — Миша, и я приехал в комплекс Джумейра-Бич. Хотел я посмотреть на последствия авиаударов Ирана, но их не увидел. Здесь спокойно, комфортно и жарко. Как говорится, красиво жить не запретишь», — сказала Михаил.

Он сменил тему с политической на личную, заговорив об именитом отце Александре Ширвиндте. Часто ведущему прилетают комментарии, что он транжирит папины деньги и что вообще всю жизнь так и остается его блеклой тенью. Михаила эти слова уже давным-давно не трогают.

«Есть среди моих зрителей люди, которых исходят агрессией, злобой, глупостью и завистью. „Природа на мне отдохнула“, „я проматываю деньги папы“ — потому что сам я ничего не заработал за 35 лет работы на телевидении... Что еще? „Езжай к себе в Израиль!“ — не хочу! Не дождетесь», — сказал Ширвиндт.

Шоумен даже раздумывал над тем, чтобы отключить комментарии, но отбросил эту идею. «Но я не могу из-за чистого человеколюбия. Поэтому пусть они живут, комментируют сколько угодно. Я буду продолжать отчеты о военном положении в Арабских Эмиратах», — сказал Михаил.