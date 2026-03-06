«Проматываю деньги папы»: Ширвиндт улетел в ОАЭ следить за обстановкой
Михаил Ширвиндт прилетел в ОАЭ, чтобы воочию увидеть, что там происходит. Ведущий также затронул и личную тему о нем и хейтерах.
Он сменил тему с политической на личную, заговорив об именитом отце Александре Ширвиндте. Часто ведущему прилетают комментарии, что он транжирит папины деньги и что вообще всю жизнь так и остается его блеклой тенью. Михаила эти слова уже давным-давно не трогают.
Шоумен даже раздумывал над тем, чтобы отключить комментарии, но отбросил эту идею. «Но я не могу из-за чистого человеколюбия. Поэтому пусть они живут, комментируют сколько угодно. Я буду продолжать отчеты о военном положении в Арабских Эмиратах», — сказал Михаил.