Алиса Теплякова в 13 лет окончила университет и получила диплом

13-летняя Алиса Теплякова окончила РГГУ и стала дипломированным педагогом-психологом. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил телеканал «ТВ Центр».

— Выпускную работу девочка писала на тему взаимосвязи особенностей мышления и эмоциональной сферы у детей пяти-семи лет. На защиту Теплякова пришла в сопровождении мамы, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, у комиссии возникло много вопросов к тексту Алисы, на которые она отвечала неуверенно. Ее научный руководитель отметил, что сложно оценить личное участие Тепляковой из-за высокой вовлеченности ее законных представителей.

Кроме того, оригинальность работы составила всего 15 процентов, но комиссия списала это на особенности системы «Антиплагиат». В итоге работу оценили на оценку «хорошо», хотя девочка рассчитывала на красный диплом, передает «ТВ Центр».

В сентябре прошлого года в Telegram-канале Mash писали, что одиннадцатилетний сын Евгения Теплякова, который воспитывает семью детей-вундеркиндов, в третий раз не смог поступить в университет, так как плохо сдал ЕГЭ и вступительные экзамены. По словам журналистов, мальчик по имени Хеймдалль, младший брат девочки-вундеркинда Алисы, не смог повторить успех сестры.

Ранее Тепляков сообщил, что еще одна его дочь завершила обучение и получила аттестат. В видеоблоге он поинтересовался у девочки, как она себя чувствует после выдачи аттестата, а затем задал вопрос о ее дальнейших планах. По его словам, дочь собирается поступать в МГУ.