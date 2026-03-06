В Госдуме предложили сократить рабочие пятницы для женщин на два часа

Работающие женщины вносят в российскую экономику не меньший вклад, чем мужчины, однако дополнительно выполняют еще и львиную долю домашних дел. На этом указал в пятницу, 6 марта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Парламентарий обратился в Министерство труда с предложением сделать для женщин каждую рабочую пятницу коротким днем — урезать продолжительность трудового дня на два часа.

Чернышов подчеркнул, что у работающих женщин с учетом домашних обязанностей наблюдается "отсутствие времени на качественный отдых". По этой причине депутат предложил реализовать его инициативу, причем в бюджетной сферы сокращенные пятницы для женщин предлагается сделать обязательными, а для бизнеса — рекомендательными, сообщает РБК.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева выражала мнение, что российские женщины охотнее начнут рожать, если будут меньше работать. Парламентарий заявляла, что нужно установить в России четырехдневную рабочую неделю для женщин — для многих работающих матерей такой график станет спасением.

Для мам детей до семи лет предлагали еще одно послабление в виде оплачиваемого выходного дня раз в два месяца. По задумке законотворцев, этот выходной можно использовать для медицинских осмотров, которые часто нужны маленьким детям.