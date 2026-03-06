Богомолов отреагировал на назначения Хабенского и Безрукова

Режиссер, заслуженный деятель искусств России Константин Богомолов в пятницу, 6 марта, отреагировал на то, что его коллег Константина Хабенского назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ, а Сергея Безрукова — художественным руководителем МХАТ имени Горького.

— От всего сердца поздравляю Сергея Безрукова с назначением! Замечательное решение. <...> МХТ имени Горького — удачи и возрождения! Уверен, у этого театра блестящее будущее! — написал Богомолов в своем Telegram-канале.

Он также поздравил Хабенского с назначением.

— Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога, — станут мощным двигателем развития Школы-студии. Сил и терпения! — добавил Богомолов.

6 марта министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. По ее словам, артист успешно совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой и педагогической практикой.

Назначен новый художественный руководитель МХАТ имени Горького

В этот же день Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ. При этом режиссер продолжит возглавлять МХТ имени Чехова.

Ранее Богомолов попросил Любимову освободить его от обязанностей и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Он пожелал нынешнему и будущему руководству учреждения удачи и терпения.

Назначение Богомолова привело к крупному скандалу в театральном сообществе. Что вызвало такую бурную реакцию, кто поддержал нового ректора, а кто выступил против, разбиралась «Вечерняя Москва».