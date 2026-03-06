Сотрудница клиники отказалась принять девушку на инвалидной коляске

Женщина, работающая медсестрой в одном из филиалов клиники Invitro в Москве, якобы отказалась принимать девушку в инвалидной коляске. Она сослалась на то, что пациентка может упасть с кресла. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщила сама девушка.

© Вечерняя Москва

— Мне сейчас в Invitro отказала медсестра во взятии мазка по гинекологии. <...> Она прямым текстом сказала, что не будет брать (мазок — прим. «ВМ») у инвалида, — передает слова девушки РЕН ТВ.

Вместе с девушкой в клинике присутствовал ее супруг. Мужчина пытался убедить медсестру взять анализ у возлюбленной, но ему отказали. После этого девушка выложила в соцсети видео, в котором рассказала о произошедшей ситуации.

В пресс-службе Invitro узнали о произошедшем и начали внутреннее расследование. Представители компании отметили, что сотрудники службы качества находятся на связи с пациенткой.

Ранее сотрудники аэропорта в Стамбуле отказали в просьбе туристки из России, которая имеет инвалидность. Девушка попросила помочь ей с чемоданом. Однако сотрудник аэропорта лишь надсмеялся над россиянкой. Ей пришлось самостоятельно справиться с проблемой. После этого девушка написала жалобу, но ей отказали в компенсации.