Россияне пожаловались на воровство посадочных талонов в аэропорту Дубая

Российские туристы пожаловались на воровство посадочных документов в аэропорту Дубая. Об этом в пятницу, 6 марта, рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

© Вечерняя Москва

По его словам, другие пассажиры «вырывали из рук» талоны и отправлялись с ними на рейс.

— Во время спешной посадки у туристов фактически вырвали из рук посадочный документ и с ним прошли в самолет другие люди. В системе значилось, что туристы улетели, хотя фактически они остались на месте, что создало серьезную организационную проблему, — приводит слова Осауленко ТАСС.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также обратные с 9 по 29 марта. Пассажирам рекомендовали воспользоваться нерегулярными рейсами 7 и 8 марта для выезда из ОАЭ. При этом 7 марта планируется выполнение четырех рейсов.

Экономика Дубая за каждую минуту простоя аэропорта теряет около $1 млн

4 марта президент России Владимир Путин рассказал о том, что дал поручение организовать вывозные рейсы для граждан с Ближнего Востока, где между США, Израилем и Ираном разгорелся конфликт.