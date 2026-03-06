Россияне пожаловались на воровство посадочных талонов в аэропорту Дубая
Российские туристы пожаловались на воровство посадочных документов в аэропорту Дубая. Об этом в пятницу, 6 марта, рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
По его словам, другие пассажиры «вырывали из рук» талоны и отправлялись с ними на рейс.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также обратные с 9 по 29 марта. Пассажирам рекомендовали воспользоваться нерегулярными рейсами 7 и 8 марта для выезда из ОАЭ. При этом 7 марта планируется выполнение четырех рейсов.
4 марта президент России Владимир Путин рассказал о том, что дал поручение организовать вывозные рейсы для граждан с Ближнего Востока, где между США, Израилем и Ираном разгорелся конфликт.