В российском ЗАГСе устраивали шуточные свадьбы для детей

Во Дворце бракосочетаний Саратова во время экскурсий, которые здесь проводят для школьников, устраивали детские свадьбы. Среди детей выбирали "жениха" и "невесту", девочек одевали в свадебный наряд и проводили шуточную имитацию "регистрации брака".

По замыслу организаторов, игра в форме свадьбы должна была помочь детям познакомиться с семейными ценностями и традициями.

Хотя детские свадьбы проводились, как теперь выясняется, не первый год, огласку и резонанс инициатива работников ЗАГСа получила после публикации одного из местных изданий. Новость подхватили многие СМИ, и она стала предметом обсуждения в социальных сетях. При этом, как обычно, мнения разделились.

Кому-то информация показалась непривычной и даже шокирующей, а например, уполномоченная по правам ребенка в регионе Юлия Васильева инициативу работников ЗАГСа поддержала, сравнила свадьбы для детей с игрой в дочки-матери.

Тем не менее вызванный публикациями резонанс самих работников ЗАГСа, по-видимому, перепугал. По сообщению коллег-журналистов, всю информацию о детских свадьбах из социальной сети Дворца бракосочетания оперативно удалили, хотя опубликованные ранее фотографии уже широко разошлись по интернету.

Руководитель управления ЗАГС по Саратовской области Юлия Пономарева по своему рабочему телефону утром в пятницу оказалась недоступна.

А в пресс-службе управления корреспонденту "РГ" предложили направить по поводу детских свадеб официальный запрос на электронную почту.

При этом Дворец бракосочетаний в Саратове по-прежнему предлагает большую программу экскурсий, презентаций и круглых столов для детей и молодежи. От игры-викторины "Семейные тайны дворца" для самых маленьких до брейн-ринга по семейному праву и свадебным традициям для старшеклассников и студентов.

Судя по ленте новостей, последние экскурсии здесь провели для студентов Вавиловского университета и учеников школы № 67 имени О.И. Янковского.

Студентам рассказали о семейном законодательстве, свадебной моде и стереотипах.

"Также мы предложили ребятам попробовать себя в качестве ведущего церемонии бракосочетания. Этот интерактив всегда проходит весело и вызывает бурю эмоций!", - сообщается в ленте новостей.

По словам руководителя комитета многодетных семей Ирины Алешиной, у нее к новости о проведении детских свадеб двойственное отношение.

"С одной стороны, я знаю, что в нашем ЗАГСе, работают креативные люди, они много занимаются в том числе и просветительской работой среди школьников, и это здорово, с другой, мне кажется, что такие интерактивы подходят все-таки для более старших ребят. Дети должны получать ту информацию, которую способны освоить в силу своего возраста", - считает общественница. "Ничего предосудительного в этом я не вижу. Дети должны понимать, как складывается жизненный цикл, то, что мужчины и женщины стремятся к созданию семьи, воспитанию детей. Это раздвигает границы детского мировоззрения, ребенок осознает, почему важна семья", - поделился с "РГ" психолог кандидат педагогических наук Сергей Саратовский.

По словам психолога, в современном обществе вообще наблюдается повышенный интерес к истории традиций и обрядов, в том числе свадебных. Популярной стала реконструкция старинных обрядов в музеях и культурных центрах, таким образом пытаются восстановить смысл, который в них закладывался. С учетом того, что свадебные традиции очень быстро изменяются даже на памяти одного поколения, такая задача является актуальной.