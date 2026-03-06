Народный артист России Константин Хабенский назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

23 января стало известно о назначении режиссера Константина Богомолова на пост ректора Школы-студии МХАТ после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого. Богомолов позднее заявлял, что планирует заняться развитием традиции русского психологического театра.

Однако новое назначение вызвало волну критики со стороны выпускников школы. Позже сам Богомолов сообщил, что попросил министра культуры освободить его от исполнения этих обязанностей.

11 февраля в пресс-службе Минкульта сообщили, что Константина Богомолова освободили от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Константин Хабенский является актером, режиссером, художественным руководителем и директором МХТ им. Чехова (с 2021 года), народным артистом России. В 1996 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где учился на курсе Вениамина Фильштинского.