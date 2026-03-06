Налоговая закрыла проект турцентра Михалкова

Налоговая инспекция закрыла проект патриотического турцентра Никиты Михалкова в Нижегородской области. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Режиссер хотел открыть турцентр с изучением истории российской армии на месте съемок фильма «Утомленные солнцем 2: Цитадель» (18+) в Нижегородской области. Для этого в 2016 году он зарегистрировал ООО «Цитадель». Никита Михалков оценил реализацию проекта в 7 млрд рублей и отправился на Петербургский международный экономический форум, чтобы найти инвесторов. Однако никого из участников ПМЭФ инициатива режиссера не заинтересовала, и он перестал упоминать про нее.

Теперь появилась информация о том, что ФНС России по Нижегородской области решила закрыть ООО «Цитадель» из-за отсутствия активности в течении 10 лет.

