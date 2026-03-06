Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 77 процентов россиян. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения придерживаются 10 процентов респондентов, еще 13 затруднились с ответом на вопрос. Кроме того, 76 процентов опрошенных заявили, что доверяют Путину. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 13 процентов, еще 11 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 27 февраля по 1 марта в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

В декабре 2025 года журнал Politico включил Путина в топ-5 самых влиятельных людей в Европе. Составители рейтинга считают, что действия президента России «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона». Комментируя это, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России есть и останется одним из самых опытных и мудрых политиков мира.