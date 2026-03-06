Спасенная из зоны СВО кошка Глуша впервые вышла на сцену Театра Куклачева

В Театре кошек Куклачева 28 февраля состоялось юмористическое представление «Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали». В нем сыграли коты Холли, Вижа и Глуша. Последняя выступила в спектакле после того, как ее спасли из зоны специальной военной операции (СВО).

© Вечерняя Москва

— Глуша была спасена из села Глушково. Сегодня, можно сказать, ее триумф и первый выход на сцену, потому что она очень долго реабилитировалась и лечилась. Вместе с Холли и Вижей они стали звездами театра, — рассказал дрессировщик Дмитрий Куклачев.

7 марта москвичи смогут вновь увидеть Глушу на премьере постановки «Я — клоун, или Котостройка». Спектакль будет посвящен звездам мировой клоунады: Чарли Чаплину, Леониду Енгибарову и Шарлю Адриену Веттаху, передает сайт мэра Москвы.

Спектакль будут показывать до 22 марта. Билеты можно купить с помощью сервиса «Мосбилет».

Ранее народный артист России, дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал признание России самой «кошачьей» страной. Он отметил, что любовь к кошкам связана с добротой и душевностью россиян.

Юрий Куклачев ранее заявил, что лишение цирков права на покупку новых животных приведет к полному уничтожению отрасли. По его словам, уже сейчас цирковые артисты сталкиваются с тем, что не могут приобрести новых животных.