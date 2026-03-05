Синоптики предупредили о погодных аномалиях в регионах России

В регионах России в период с 6 по 8 марта возможны погодные аномалии, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По словам синоптиков, 6 марта в Крыму прогнозируют дождь и мокрый снег, в частности, в горных районах, с порывами ветра до 15-20 м/ с. В Ростовской и Астраханской областях возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололед.

В Северо-Кавказском федеральном округе — осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедно-изморозевые явления. При этом в Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Чеченской Республике 6 марта ветер будет достигать 15-20 м/с.

В Краснодарском крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, при этом 6 марта в горных районах возможны метели, заметили в Гидрометцентре.

В Вологодской области сильный снег с гололедом и ветром до 17-20 м/с прогнозируют 7 марта. В этот день сильный снег и гололед также ожидают в Архангельской области, а в Костромской и Омской областях могут выпасть осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, возможен гололед.

В Пермском крае и Свердловской области — аномально холодная погода, 8 марта может пойти сильный снег.

В Красноярском крае, в южной горной части, может быть сильный мокрый снег. Кроме того, 6 и 7 марта осадки в виде сильного снега ждут в Мурманской области, уточнили метеорологи.

Аномальные холода возможны в Тюменской области, мокрый снег и гололед — в Новосибирской области и Республике Алтай.

На севере Якутии 7 марта ожидают снег, метель и ветер до 15-20 м/с. В Приморском крае прогнозируют снег, на побережье ветер может достигать 17-22 м/с, констатировали специалисты.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что в конце февраля во многих регионах России наблюдались погодные аномалии.

Метеоролог уточнил, что речь идет о Мурманской и Архангельской областях, ряде районов Вологодской и Ленинградской областей, Камчатке, Курильских островах, Сахалине.