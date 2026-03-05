Самолеты с вернувшимися из плена российскими бойцами сели в Подмосковье

Двести российских военнослужащих вернулись на родину из украинского плена в соответствии с женевскими договорённостями. Самолеты с ними встретили в Подмосковье.

У вернувшихся на родину бойцов впереди лечение и реабилитация в учреждениях Минобороны. Уже в пятницу к ним должны присоединиться еще 300 наших военнослужащих, заявил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.

Проведение гуманитарной операции стало возможным благодаря посредничеству Арабских Эмиратов и США, а также участию Беларуси, куда сначала доставили наших соотечественников. Там им оказали первую помощь и дали возможность связаться с родными. Особенно трогательный момент - звонок близким от бойца, который считался погибшим.