Оператора «Ментовских войн» не стало во сне

Российского кинооператора и актера Тимур Искяндаров не стало в возрасте 63 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на друга артиста Константина Рассолова.

По словам Рассолова, перед кончиной Искяндаров не жаловался на здоровье и имел много планов: достраивал загородный дом, работал над запуском сериала. Его не стало во сне.

«Буквально несколько дней назад мы с ним созванивались, голос был вполне обычный. ни на что не жаловался», — вспоминает собеседник издания.

Тимур Искяндаров снимал два сезона «Агента национальной безопасности», четыре сезона «Улиц разбитых фонарей», два сезона «Ментовских войн», проекты «Последнее путешествие Синдбада», «Тайны следствия» и другие. Снимался в сериалах «Клеймо» и «Крот 2».

