Москалькова: Признанный погибшим боец СВО вернулся при обмене пленными

Солдат российской армии, которого ранее признали погибшим на специальной военной операции (СВО), вернулся при обмене пленными с украинской стороной. Об этом в четверг, 5 марта, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Я очень счастлива! В такие моменты всем трудно сдержать эмоции! Каждый обмен мы ждем с волнением и приближаем ежедневной работой — адресно, по каждому обращению находимся на связи с близкими наших защитников, — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Представители Москвы и Киева 5 марта провели обмен пленными военнослужащими по формуле «200 на 200». Сейчас россияне находятся на белорусский территории, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Незадолго до этого глава делегации России на трехсторонних переговорах с представителями США и Украины Владимир Мединский сообщил, что российская и украинская стороны 5 и 6 марта обменяют по 500 военнопленных.

Ранее Москалькова заявила, что украинская сторона не планирует принимать семерых граждан своей страны, которых российские военные спасли в зоне специальной военной операции.