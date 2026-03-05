Россиян предупредили о начале сезона аллергии несмотря на сугробы

Несмотря на сугробы на улицах сезон аллергии уже начался, предупредила врач-аллерголог и иммунолог Алина Шубина. В разговоре с «Лентой дня» она объяснила, что причина состоит в пыльце ольхи.

© Lenta.ru

Специалист рассказала, что в южных регионах России и Европе деревья начинают цвести раньше из-за теплого климата, а ветер переносит пыльцу на сотни километров. В результате даже в тех регионах, где деревья еще не распустились и на земле лежит снег, воздух уже может быть насыщен аллергенами.

Один из самых ранних аллергенов — ольха — начинает пылить при температуре плюс пять градусов. При этом если раньше первые реакции у аллергиков в средней полосе появлялись в апреле, то сейчас они могут возникнуть уже в марте. В связи с этим россиянам следует быть начеку, даже если на улице сугробы, заключила врач.

Ранее невролог Али Исмаилов в разговоре «Лентой.ру» рассказал, что в начале весны люди часто путают аллергию и инфекцию.