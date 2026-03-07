Умерла «русская Джульетта Мазина»

Актриса театра и кино Галина Чурилова ушла из жизни в возрасте 63 лет. Ее не стало 2 марта. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила невестка артистки Дарья Макарова.

© Вечерняя Москва

Церемония прощания состоялась 6 марта в 11:00 в Москве, в Церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Причина ухода актрисы не разглашается.

Галина Чурилова родилась 11 февраля 1963 года в Самаре. Уже в 1986 году она завершила обучение на актерском факультете ГИТИСа под руководством Олега Табакова. После этого ее приняли в труппу его театра, где артистка быстро завоевала любовь зрителей и получила прозвище «русская Джульетта Мазина».

Чурилова приняла участие в создании ряда кинопроектов, в том числе «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант-1», «Экзамен на директора» и «Дефиле». Кроме того, в начале 1990-х годов она также активно гастролировала по Германии и Австрии, где исполняла русские романсы и народные песни.

Еще в студенческие годы у Чуриловой был роман с Алексеем Серебряковым. Позднее она вышла замуж за актера Сергея Шкаликова. Хотя этот брак продлился недолго, в 1987 году у пары родился сын Семен. Он продолжил семейную династию: окончив ВТУ имени Щепкина, более десяти лет служил на сцене театра «Ленком Марка Захарова».