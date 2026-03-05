Оставшуюся без наследства дочь Талызиной обвиняют в краже картин на 30 млн рублей

Валентина Талызина скончалась 21 июня прошлого года. Актрисе было 90 лет. Звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" в последние месяцы жизни боролась с раком. Легендарная артистка оставила завещание, в котором указала единственной наследницей внучку, актрису Анастасию Талызину.

Дочь актрисы Ксения Хаирова осталась без наследства. Ксения родилась в браке Талызиной и художника Леонида Непомнящего. Он ушел из семьи, когда дочери было всего четыре года — для актрисы это был удар, который она так и не простила. В новом браке Непомнящий снова стал папой, у него родилась дочь Варвара. Позже семья переехала в Мексику. Художник воссоединился с Ксенией лишь в последние годы жизни, старшая дочь активно помогала ему и его семье.

Но когда в 2023-м году после смерти Непомнящего встал вопрос о наследстве, Варвара не досчиталась почти 40 картин. Полотна ранее Ксения вывезла из мастерской отца. Младшая сестра обвинила Хаирову в краже и требует через суд вернуть имущество. Ксения же настаивает, что спасла работы отца и не будет ничего возвращать.

"После смерти папы я там не была, не вынесла даже рулона туалетной бумаги из этой мастерской. Я забрала картины в его присутствии и при его жизни. И то не все! Там еще оставались в его комнате. Это было после смерти Татьяны его жены. Мне позвонила лучшая подруга Тани: „Спасай срочной картины!“" — описала ситуацию Хаирова в шоу "Пусть говорят".

В тот момент Леонид Непомнящий был уже в тяжелом состоянии, но осознавал, что делал и сам хотел, чтобы старшая дочь забрала картины. По словам Ксении, ее сестра после смерти матери стала дружить с маргинальными личностями. Видимо, от них Хаирова и пыталась спасти работы отца.