Смерть Умара Джабраилова связали с неудачной пластикой

Журналисты Mash связали смерть бизнесмена Умара Джабраилова с неудачной пластикой. Сообщение появилось в одноименном Telegram-канале.

Незадолго до трагедии у предпринимателя диагностировали некроз тканей носовой перегородки. Чтобы исправить этот дефект, он прибегнул к хирургическим вмешательству. Однако пластика ему не помогла, и из-за этого он впал в депрессию.

Знакомые Джабраилова рассказали авторам канала, что он тщательно ухаживал за собой и старался хорошо выглядеть. Но, по их словам, после неудачной процедуры предприниматель стал эмоционально реагировать на комментарии о своей внешности.

Ранее сообщалось, что Джабраилова с огнестрельным ранением головы и отеком мозга доставили в больницу. Рядом с ним был найден пистолет. Бизнесмен накануне случившегося жаловался подруге, что у него нет настроения. Этой зимой он часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах.