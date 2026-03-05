Исследование Rambler&Co: россиянки чаще любят дарить подарки, а не получать их

Медиахолдинг Rambler&Co и бренд декоративной косметики Arive Makeup провели совместный опрос и узнали, как девушки проявляют заботу о себе и что чаще всего выбирают в подарок близким в праздники.

© Нейросеть

Как показывают результаты исследования, за последние годы само понятие «забота о себе» стало чем-то более обширным, подразумевающим баланс в разных сферах. Например, для 16% ответивших забота о себе связана с полноценным сном, а для 14% важны уходовые процедуры, бьюти-ритуалы и макияж. 19% предпочитают покупки декоративной косметики и средств для ухода, приятных мелочей без повода или обновление гардероба. В числе других способов – прогуляться на свежем воздухе (13%), просто побыть наедине с собой (11%), заняться спортом или другой физической активностью (10%), встретиться с близкими и друзьями (9%) или сосредоточиться на саморазвитии и обучении (8%).

При этом 31% ответивших отмечают, что им хотелось бы уделять больше времени заботе о себе, а 38% и вовсе не успевают многое из задуманного. В то же время четверть респондентов (23%) уверены, что им достаточно времени на себя. Только 8% ставят заботу о себе в приоритет и посвящают этому все свое время.

Важно отметить, что, по мнению девушек и женщин, макияж стал частью заботы о себе, а не только способом самовыражения или инструментом, который помогает подчеркнуть естественную красоту. Например, большинство из них (24%) наносят макияж просто так – в обычный день, без повода и просто чтобы порадовать себя. Еще 23% делают это по праздникам, когда хочется добавить ярких акцентов. 17% девушек ответили, что макияж помогает почувствовать уверенность перед важным днем, а 16% используют косметику как способ поднять себе настроение. В числе других причин – период перемен и новых этапов в жизни (7%), желание замедлиться и посвятить время себе (5%), эксперименты с образом (4%) и моменты усталости (4%).

Результаты опроса также показали, что в праздники большинство ставят в приоритет своих близких. Так, 57% опрошенных предпочитают дарить подарки родным и друзьям. Почти для четверти (23%) важно сделать презент самой себе. А пятая часть (20%) хотят получать подарки от других.

Лидер среди знаков внимания, которые девушки дарят близким, – сладости и вкусная еда (28%). На втором месте – совместный досуг (26%), что особенно актуально при насыщенном темпе жизни, когда встретиться с близкими удается только в праздники. Также девушки предпочитают дарить товары для дома и технику (15%), косметику и бьюти-средства (13%), различные аксессуары (10%) и цветы (8%).

Алина Купорова, руководитель коммуникационного управления бренда Arive Makeup: