«Большие гастроли» Александринского театра в Москве пройдут при поддержке «Афиши»

Компания продолжает развивать культурный обмен между двумя столицами.

© Пресс-служба Александринского театра

С 17 по 30 апреля 2026 года в Москве пройдут «Большие гастроли» Национального драматического театра России (Александринского театра) – пример творческой синергии между Санкт-Петербургом и Москвой, где важнее не конкуренция, а возможность узнать друг о друге больше. Показы состоятся сразу на двух площадках – в МХТ имени А.П. Чехова и в Театре имени Моссовета.

© Пресс-служба Александринского театра

Партнер проведения гастролей Александринского театра – компания «Афиша», для которой поддержка театра – не разовая коллаборация, а последовательная позиция: быть не только медиасервисом и билетной витриной, но участником культурного движения и партнером институций, задающих профессиональную планку.

Евгений Сидоров, генеральный директор «Афиши»:

«Сегодня театр переживает ренессанс: зритель ищет не просто развлечения, а живого диалога и сильных эмоций. Поддерживая гастроли, мы решаем простую, но важную задачу: убираем границы. Чтобы зритель в Москве мог увидеть лучшие спектакли Петербурга, а петербуржец – московские премьеры, не задумываясь о том, как организован этот обмен, а просто наслаждаясь творчеством. Мы создаем инфраструктуру впечатлений: делаем так, чтобы культура была доступна вне зависимости от прописки театра или зрителя».

В МХТ имени А.П. Чехова Александринский театр привезет пять спектаклей, каждый из которых по-своему говорит о времени и человеке – от «Человека из Дублина» (17 и 18 апреля) до «Матери. Горькой пьесы» (19 апреля), «На дне» (21 апреля), «Моего друга Лапшина» (22 апреля) и новой работы Валерия Фокина «РЕВИЗОР с продолжением» (24 и 25 апреля). Финал гастролей будет сыгран на сцене Театра имени Моссовета – 29 и 30 апреля зрители увидят «Мейерхольд. Чужой театр».

© Пресс-служба Александринского театра

«Большие гастроли» Александринского театра в Москве организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации в рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли».

© Пресс-служба Александринского театра

При поддержке «Афиши» за последние сезоны проходили гастроли театров «Практика», «Шалом», «Пространство “Внутри”» и других проектов, а перекрестные гастроли между Петербургом и Москвой остаются одним из самых точных способов расширять культурную карту страны – когда театры собирают все лучшее за последние сезоны, от актерской школы и режиссерских интонаций до больших премьер, которые только что появились в репертуаре и уже стали заметными художественными высказываниями.