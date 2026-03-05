В России объяснили новый обмен пленными с Украиной

Обмен военнопленными с Украиной по формуле 500 на 500 стал возможен благодаря большой работе, которую ведут уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и другие ведомства, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Обмен пленными — это, конечно, очень хороший знак. Недавно говорил с Татьяной Москальковой по этому поводу, она рассказала, как много делается в этом направлении», — поделился депутат.

Он также добавил, что далеко не все пленные хотят возвращаться на Украину — многие предпочитают остаться на территории России, чтобы не идти в штурмы.

«Есть информация, что некоторые украинские солдаты отказываются возвращаться в рамках обменов, потому что понимают, что снова окажутся в штурмовиках. А воевать они не хотят. И многие в принципе в плен сдавались, чтобы не воевать», — сказал Чепа.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва и Киев 5-6 марта проведут обмен военнопленными по формуле 500 на 500. Всем возвращенным из плена российским военным будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.