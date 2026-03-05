Первый звонок россиянина жене после 18 месяцев плена попал на видео

Вернувшийся российский военный позвонил жене в первый раз после 18 месяцев в плену. Их общение попало на видео, ролик опубликовал RT.

На представленных кадрах слышны радостные крики супруги военного. Мужчина в беседе говорит об обмене и признается жене в любви.

Из плена были возвращены 200 российских военных. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский обмен с Украиной будет проходить два дня — 5 и 6 марта. Он подчеркнул, что за это время на родину должны прибыть 500 бойцов.

В российском МИД разъяснили, что на 6 марта намечен обмен по формуле «300 на 300».

До этого в Минобороны доложили о возвращении из плена 200 российских военнослужащих. На Украину вернули то же число солдат.