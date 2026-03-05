Партнерские Русские дома откроются в Ливии и Уганде

Глава Россотрудничества Евгений Примаков подписал соглашения об открытии партнерских Русских домов в Ливии и Уганде.

«Первое соглашение об открытии партнерского русского дома было подписано в 2022 году, а до этого такой практики вообще не было. Теперь в сети Россотрудничества насчитывается 27 ПРД, 16 из них работают на Африканском континенте. Сейчас на рассмотрении заявки из Демократической Республики Конго, Катара, Кении и других стран. Мы рады продолжать практику расширения сети партнерских организаций. Самое важное — общее осознание того, что мы делаем правильное дело», — подчеркнул Евгений Примаков.

В этом году партнерский Русский дом (ПРД) в Бенгази организует мероприятия по случаю государственных праздников России, еженедельные курсы русского языка, фотовыставки, культурные вечера и образовательные вебинары.

Не менее насыщенная программа утверждена для Кампалы, где пройдет международный молодежный форум «Россия — Уганда», фестиваль русской культуры. Также здесь будут реализованы тематические проекты, посвященные А.С. Пушкину, Ф.М. Достоевскому и М.А. Булгакову.

Партнером по открытию ПРД в Ливии стал МОО «Центр по организации научных, культурных мероприятий в сфере народной дипломатии», в Уганде — Ассоциация русскоговорящих женщин в Уганде «Росинка».