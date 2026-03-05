Ребенок «подставил» Кашпировского во время демонстрации «чудес»

Корреспондент «Абзаца» побывал на творческом вечере Анатолия Кашпировского в Москве. Он рассказал, что демонстрацию «чудес» 86-летнего Кашпировского едва не сорвал ребенок.

По словам корреспондента «Абзаца», во второй половине выступления Кашпировский созвал на сцену людей с болезнями глаз. После прикосновений Кашпировского они начали падать и засыпать. Но это не сработало с мальчиком, который выставил руки и устоял на ногах.

«Тогда целитель толкнул еще раз, парень упал, но не заснул - его происходящее лишь рассмешило. Кашпировского же, наоборот, разозлило: «Смеяться бабушке своей будешь! Встал и пошел отсюда», - рассказал корреспондент издания.

Кашпировский получил широкую известность в конце 80-х годов как «телевизионный целитель». Среди прочего, он проводил сеансы гипноза.