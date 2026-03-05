Меркачева призвала провести амнистию для женщин к празднику 8 марта

Женщины, которых впервые осудили за ненасильственные преступления, должны попасть под амнистию к 8 марта. Такое мнение в четверг, 5 марта, выразила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

© Вечерняя Москва

— Конечно, нужна (амнистия — прим. «ВМ»), очень нужна. Мне кажется, вообще в принципе не может быть такого периода, когда бы мы в такой амнистии не нуждались и в помиловании не нуждались, — цитирует ее РИА Новости.

В России также предложили продлить действие гаражной амнистии еще на пять лет. Законопроект внесли в Госдуму представители «Единой России», об этом сообщили в пресс-службе партии.

Сейм Польши, в свою очередь, принял закон, освобождающий граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины, от ответственности. По данным радиостанции Polskie Radio, решение было практически единогласным.

Тем временем польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша в 2026 году планирует завоевать Балтийское море. Также, по его словам, в новом году Варшава намерена ускорить создание «самой сильной армии в Европе».