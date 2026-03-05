В Луганске назвали победительницу конкурса "Мисс – волонтер-2026"

В Луганске прошел финал первого республиканского конкурса "Мисс - волонтер-2026".

За право носить почетный титул боролись 35 кандидаток в возрасте от 14 до 25 лет, представляющих различные волонтерские организации ЛНР. После отборочных туров на сцену вышли 12 финалисток.

"В первую очередь мы ценим то, насколько у них открытое яркое сердце, насколько оно наполнено любовью к ближнему, и любовью к окружающим. Вы уже все победители", - обратился к участницам министр молодежной политики ЛНР Михаил Голубович.

Организаторы также подчеркнули, что конкурс задумывался как площадка для самовыражения волонтеров, чтобы как можно больше людей узнали об их деятельности и захотели присоединиться к движению.

По итогам творческого конкурса титул и корона "Мисс - волонтер-2026" достались ученице Луганского учебно-воспитательного комплекса "Новое поколение" Екатерине Колесниковой. В тройке лидеров Алиса Самодурова и Дарья Ганнич, а приз зрительских симпатий завоевала Маргарита Ткаченко.