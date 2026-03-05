Около 2 млн человек уже приняли участие во всероссийской акции «Код донора»

С 2022 года в мероприятиях всероссийской акции «Код донора» приняли участие около 2 млн человек, сообщила журналистам директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя координационного совета при ОП РФ по донорству крови и донорству костного мозга, инициатор акции Елена Стефанюк.

«Для меня большая честь сегодня дать старт нашего большого совместного проекта, всероссийской акции «Код донора. Единство народов России». Это пятый тематический год у донорского движения, проект начался в 2022 году, в Год культурного наследия. <…> За эти годы в мероприятиях приняли участие около 2 млн человек», – сказала Стефанюк.

Она отметила, что в этом году у акции три символа – рябиновая гроздь, солнце и конь.

«Ягоды рябины – это народный оберег и символ стойкости, и, конечно, это капли крови. Солнце – это символ жизни, который есть в разных народах России и в орнаментах многих наших народностей. Конь также есть в культуре десятков народов, который символизирует энергию жизни, как и донорское движение», – пояснила Стефанюк.

Всероссийская акция «Код донора» проводится ежегодно с 2022 года. В 2026 году она посвящена Году Единства народов России. В рамках акции запланировано проведение мероприятий с целью привлечения населения к донорству крови и ее компонентов, а также пополнению Федерального регистра доноров костного мозга.