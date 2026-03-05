Путин поздравил народную артистку Яковлеву с юбилеем

Президент Владимир Путин направил телеграмму актрисе театра и кино Елене Яковлевой, в которой поздравил ее с 65-летним юбилеем.

В торжественной телеграмме глава государства отметил выдающиеся профессиональные и личные качества знаменитой актрисы. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вы принадлежите к блистательной плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, подкупающих своим обаянием, искренностью, увлеченностью избранным делом», – говорится в послании главы государства.

Российский лидер подчеркнул, что эти черты помогают артистке добиваться успеха в профессии и радовать поклонников яркими работами. В завершение президент пожелал Яковлевой здоровья и неиссякаемого вдохновения.