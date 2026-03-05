Что обсудят на VI конференции «Ценность каждого»

Представители социально-ориентированных некоммерческих организаций, профильных ведомств, научных и образовательных учреждений, благотворительных фондов и экспертных сообществ готовы принять участие в VI Всероссийской научно-практической конференции «Ценность каждого: системный подход к сопровождению семьи», которая пройдёт 12–13 марта в Москве. Событие традиционно объединяет специалистов, работающих в сфере поддержки детей и взрослых с психическими нарушениями, и служит профессиональной площадкой для обсуждения актуальных подходов, практик и межведомственных решений. В этом году в центре внимания участников – формирование непрерывной системы помощи семьям с детьми и взрослыми с психическими расстройствами. Участники обсудят проблемы сопровождения особенных людей на разных этапах жизни, включая переходы между образовательными, социальными и профессиональными средами.

© Пресс-служба конференции «Ценность каждого: системный подход к сопровождению семьи»

В день открытия запланировано пленарное заседание «Непрерывность и системность помощи от раннего возраста до взрослости». Далее работа продолжится в формате тематических секций, круглых столов и дискуссий. Всего программа включает 27 мероприятий: 15 секций, 8 круглых столов, панельную и экспертную дискуссии, а также профессиональные встречи.

В работе конференции примут участие специалисты из разных регионов России. В центре обсуждения – вопросы нейропсихологической диагностики, подходы к обучению детей с поведенческими трудностями, развитие и внедрение альтернативной и дополнительной коммуникации, а также практики социальной интеграции и занятости людей с психическими расстройствами. Эксперты рассмотрят модели сопровождаемой трудовой деятельности и механизмы поддержки при переходе во взрослую жизнь. Междисциплинарный формат обсуждений, по мнению участников, позволит выстроить целостное представление о сопровождении как о непрерывном процессе, объединяющем медицинские, образовательные и социальные направления на разных этапах жизни человека.

«Нам не нужен формальный обмен мнениями – цель конференции в отработке конкретных решений, которые мы могли бы применять в ежедневной практике. Поэтому сегодня в центре внимания самое наболевшее – транзитные периоды развития: от рождения, момента сообщения диагноза, ранней помощи к детскому саду, школе, профессиональному обучению и далее. В первую очередь нам необходимо научиться преодолевать нарушения в межведомственных взаимодействиях и проактивно предлагать помощь и поддержку семье. Несогласованные действия медицинской, образовательной и социальной систем ухудшают качество жизни человека и истощают ресурсы семьи», – пояснила председатель правления Альянса «Ценность каждого» Анна Битова.

К организациям – членам альянса «Ценность каждого» присоединятся эксперты ведущих российских и зарубежных университетов и научных центров. Среди них – Московский государственный психолого-педагогический университет, МГУ имени М.В. Ломоносова, Московский институт психоанализа, Санкт-Петербургский государственный университет, НИУ ВШЭ, Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, профильные институты прикладной психологии и анализа поведения, а также эксперты из Республики Беларусь, Китая и Малайзии. В работе форума также будут участвовать представители Министерства труда и социального развития РФ, профильных комитетов Государственной Думы и других государственных структур.

© Пресс-служба конференции «Ценность каждого: системный подход к сопровождению семьи»

В третий раз Всероссийскую научно-практическую конференцию примет Общественная палата Российской Федерации. Предыдущий форум в апреле 2025 года объединил свыше 300 экспертов и более 12 тысяч участников из всех регионов страны и 17 зарубежных государств. Мероприятие проводилось в очно-дистанционном формате, а совокупное число просмотров онлайн-трансляций превысило 1,5 миллиона. Такие показатели продемонстрировали высокий профессиональный и общественный интерес к проблемам людей с психическими расстройствами и инклюзии.

«Общественная палата Российской Федерации, действуя в интересах семей, где растут дети или есть взрослые с особенностями развития, уже не в первый раз организует открытый диалог между органами власти и обществом, ведущими экспертами. Ведь поддержка таких семей остаётся одной из ключевых задач социальной политики. И результативность работы определяется не только наличием программ, а тем, насколько слаженно обеспечено сопровождение конкретной семьи – в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты – на разных этапах жизни человека. Государство располагает всеми необходимыми инструментами для выстраивания нужной модели, но её эффективность напрямую зависит от согласованности действий и преемственности подходов. Взаимодействие с профессиональным сообществом, родительскими объединениями и некоммерческими организациями позволяет учитывать практический опыт и выявлять реальные потребности, на которые мы можем опираться», – отметил Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.

В организации и проведении конференции-2026 примут участие волонтёры из числа студентов и сотрудников Московского государственного психолого-педагогического университета, Санкт-Петербургского государственного университета, Южного федерального университета, а также подопечные и специалисты благотворительных организаций – членов альянса «Ценность каждого», включая фонд «Даунсайд Ап» и Центр лечебной педагогики.

С 2020 года генеральным партнёром мероприятия выступает Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Его поддержка позволила повысить уровень организации мероприятия, привлечь больше участников из разных регионов и расширить международное освещение события. Совместная работа фонда с организаторами обогатила программу новыми форматами и повысила качество мероприятий альянса, способствовала распространению лучших практик помощи людям с психическими заболеваниями и развитию профессиональной среды.

«Предстоящая конференция объединит лучших профессионалов и неравнодушных людей вокруг идеи равенства возможностей. Наша сила в единстве наших целей и общих ценностях. Именно эта общность позволяет нам годами поддерживать друг друга, создавать новые решения и двигаться вперёд вместе, помогая каждому человеку раскрыть свой потенциал.

Мы хотим создать такую систему поддержки, где каждый ребёнок и взрослый с ментальными особенностями сможет жить с чувством значимости, развиваться и учиться. Это наша общая задача – сделать так, чтобы семья чувствовала себя уверенно, знала, куда обратиться за советом и получала квалифицированную поддержку со стороны разных ведомств», – высказала свое мнение Инна Ширшова, директор программ Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

Впервые в программу VI Всероссийской научно-практической конференции «Ценность каждого» включен отдельный вводный «нулевой» день, который будет посвящён знакомству участников с ключевой тематикой форума, созданию условий для профессионального общения. Предварительные мероприятия состоятся 11 марта 2026 года.

Организаторы определили три направления активности: экскурсионное, музейное и образовательное. Участие во всех форматах нулевого дня возможно бесплатно при условии предварительной регистрации.

Образовательный блок включает открытые творческие мастерские, рассчитанные на совместную работу людей с психическими нарушениями, специалистов и волонтёров. Участникам предложат практические занятия по росписи керамики с использованием термопресса, основам гончарного дела, бисероплетению, а также живописи и написанию портретов. Акцент «нулевого» дня – на неформальном взаимодействии участников, обмену опытом, установлении контактов до начала официальных мероприятий.

Организаторы конференции: Общественная палата Российской Федерации (Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей), Альянс профессиональных организаций, поддерживающих детей и взрослых с психическими нарушениями «Ценность каждого», РБОО Центр лечебной педагогики «Особое детство», благотворительный образовательный фонд «Мархамат» и НРОО «Движение Сельских Женщин».

Партнер конференции: Московский институт психоанализа.

Зарегистрироваться для участия и просмотра онлайн-трансляций можно по ссылке.