Отпевание драматурга Коляды перенесли на кладбище из-за наплыва людей

Церемонию прощания с известным уральским режиссером Николаем Колядой продлили из-за множества желающих проститься с ним, церковную службу перенесли из храма сразу к месту погребения.

Траурное мероприятие в «Коляда-театре» затянулось на час из-за огромного количества желающих отдать дань памяти, передает ТАСС.

Актер Олег Ягодин объявил собравшимся об изменении порядка проведения ритуала.

«Отпевание будет сразу на кладбище», – сказал он.

У здания выстроилась очередь из сотен человек, среди которых были поклонники и коллеги, приехавшие из Москвы, Тюмени и Челябинска. Люди делились теплыми воспоминаниями о покойном. Драматурга предадут земле на Широкореченском кладбище.

Глава Свердловской области Денис Паслер сообщал о смерти знаменитого драматурга и режиссера Николая Коляды. Позже руководство «Коляда-театра» раскрыло детали церемонии прощания и похорон на Широкореченском кладбище.