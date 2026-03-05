Путин встретится с женщинами разных профессий в преддверии 8 Марта

Владимир Путин встретится в Кремле с выдающимися женщинами разных профессий в преддверии 8 Марта. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

© m24.ru

Мероприятие пройдет в четверг, 5-го числа. На встречу с главой государства были приглашены представительницы творческой интеллигенции, конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, врачи, медсестры и военкоры.

Между тем в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей проходит тематическая неделя "Марафон заботы о себе", приуроченная к Международному женскому дню. Участницы могут посетить занятия по психологии, творчеству и физической активности.

Завершится марафон арт-девичником с мастер-классами. Для детей также проведут занятия по кулинарии, рисованию и созданию открыток.