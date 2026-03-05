«Проституточные отношения»: в Госдуме жестко высказались о подарках на 8 Марта

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резонансным заявлением в преддверии Международного женского дня. Парламентарий считает, что женщины, ориентированные на получение дорогих подарков от мужчин, превращают отношения в рыночный обмен, передает «Абзац».

По мнению политика, первоначальный смысл праздника полностью утрачен. Вместо любви и семейных ценностей на первый план выходит материальная выгода, когда женщины выбирают партнеров по принципу платежеспособности.

«Это проституточные отношения. Поэтому один пользуется услугами проституток, другая — проститутка», — отметил Милонов.

Милонов призвал мужчин избегать таких отношений, отметив, что строить серьезные планы с теми, кто ценит только деньги, невозможно.

Ранее РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» сообщило, что медианная цена букета цветов в преддверии Международного женского дня повысилась в России в годовом выражении на 3% и составляет 4105 рублей. Как показал анализ данных продаж с 1 по 4 марта этого и прошлого года, число покупок снизилось год к году на 7%.

Для сравнения: в Москве цена букета упала в сравнении с 2025 годом на 2%, до 4570 рублей. А число покупок сократилось год к году на 3%.