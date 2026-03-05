Вышла в свет новая книга Захара Прилепина

Вышла новая книга писателя Захара Прилепина «Чет-нечет: пособие по новейшей литературе». Об этом сообщили в пресс-службе издательства «АСТ».

«Перед читателем - не набор рецензий, а объемная панорама современной русской литературы: от военной прозы и поэзии до городского автофикшена, от признанных авторов до писателей нового поколения, от текстов, определивших эпоху - до тех, чье значение еще только предстоит осмыслить», - цитирует сообщение ТАСС.

Автор исследует события в литературном мире, процесс создания произведений, ремесло писателя и авторскую стратегию. Прилепин анализирует творчество известных писателей, ведет диалог о молодых авторах, обращает внимание на значимые зарубежные книги последних лет.

Ранее книга «Чет-нечет» вошла в список самых ожидаемых релизов 2026 года.