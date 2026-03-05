Корреспонденту RT Али Риду пришлось эвакуироваться из одного из районов Бейрута из-за угрозы опасности.

Видео опубликовано в Telegram-канале RT.

«Мы как раз снимали в Бейруте кадры о последствиях, когда поступил новый приказ об эвакуации или сообщение об угрозе зданию... поэтому нам пришлось срочно покинуть место событий», — сказал он.

По его словам, ночью некоторые жители пытались помочь там расчистить завалы на дорогах после израильских атак.

Ранее Рида показал уничтоженную израильским ударом типографию в бейрутском районе Дахия.

2 марта начальник Генштаба ВС Израиля Эяль Замир объявил о начале наступательной операции в Ливане.

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини показал место удара Израиля по радиостанции Al-Nour в Бейруте.