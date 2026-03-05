Артисты Росгосцирка провели выступление в Донецком центре травматологии

Артисты Росгосцирка организовали в Донецке благотворительное представление для пациентов «Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии».

Зрителей ждали цирковые номера, иллюзии и музыкальные выступления. В концертной программе приняли участие заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, иллюзионист Роман Коробко, актёр Влад Демин, певец Алексей Марьянов, артист Эдгард Запашный.

«Приятно, что мы в очередной раз хорошей, творческой командой вместе с фондом «Орион» приехали поддержать людей. Необычный концерт эстрадно-театрально-цирковой мы сегодня показали. И я уверен, что мы смогли угодить всем», — отметил Запашный.

Для детей, которые из-за травм не смогли присутствовать на концерте, артисты провели выступления прямо в палатах. Каждого маленького пациента ждали воздушные шары и сладкие подарки.

В Республиканском центре травматологии оказывают помощь детям как с бытовыми травмами, так и пострадавшим в результате обстрелов со стороны ВСУ.

